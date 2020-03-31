Коронавирус в Украине будут лечить по-новому: кто поедет в больницу

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Пациентам с коронавирусом в Украине будут оказывать помощь по специальному алгоритму

Коронавирус в Украине будут лечить по обновленному алгоритму. В чем отличие от предыдущих протоколов, и кто обязан будет поехать в стационар инфекционной больницы - в материале Styler.

Так, согласно новому протоколу лечения, опубликованному пресс-службой Минздрава Украины, лечение в условиях стационара обязательно будут проходить:

больные с подозрением (подтвержденным COVID-19) в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести;

те, у кого есть признаки пневмонии или дыхательной недостаточности;

все пациенты из группы риска развития осложнений (независимо от степени тяжести).

К группе риска относятся люди с такими диагнозами:

тяжелое течение артериальной гипертензии,

декомпрессированный сахарный диабет,

иммуносупрессивные состояния,

тяжелая хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем,

тяжелая аллергическая болезнь,

цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации,

онкологические заболевания.

После прибытия в медицинское учреждение будет проводиться сортировка пациентов по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия неотложное медпомощи, наличии ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома).

Беременных женщин с подозрением на коронавирус будут госпитализировать в специализированный стационар. Там терапия будет проводиться с учетом беременности.

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