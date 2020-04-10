Коронавирус в Украине: в больницах начали применять экспериментальные препараты

Лекарства от коронавируса в Украине (Фото: freepik)

Украинские медики начали применять экспериментальные препараты для лечения COVID-19

Коронавирус в Украине был диагностирован уже у 2203 человек и за последние сутки количество погибших увеличилось на 6 пациентов. Всего погибло с начала эпидемии 69 человек, и 61 пациент полностью вылечился.

На данный момент нет лекарств от COVID-19 и медики вынуждены экспериментировать с различными лекарствами для того, чтобы спасти жизни больных. Некоторые из этих препаратов полностью не изучены и их эффективность не доказана.

Как сообщает ТСН, у многих лекарств, которые назначают тяжелым пациентам с коронавирусом, есть серьезные побочные эффекты и врачи дают их пациентам только по согласию. В Украине утвердили экспериментальный протокол лечения, такой же как действует в США и ЕС и применяют те же препараты.

В Сумах начали применение противомалярийного препарата плаквенила. Его дают только пациентам с двухсторонней пневмонией.

"Был применен "Делагил" и мы увидели эффективность этого препарата. Пациентка чувствует себя лучше. И вчера тоже была госпитализирована больная с двусторонней пневмонией - мы ей назначили "Плаквенил". Что касается других препаратов - речь идет о "Калетре", "Тосилзумапе" - это противовирусные препараты, то пока еще нет", - рассказала главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая.

Первым больным назначали только симптоматическое лечение, и пациенты покупали препараты за свой счет, некоторым выдавали из запасов в больницах. Сейчас все препараты дают бесплатно, а родным приходится покупать только витамины, пробиотики и сопутствующие лекарства.

В Бердичеве пациентам давали антибиотики, но они не действовали. Один больной скончался. И в больнице говорят, что у них есть всего две упаковки экспериментального препарата и сейчас решают, давать ли его тяжелым пациентам.

В Виннице есть две упаковки противомалярийных препаратов, но их подарили меценаты. В аптеках этих лекарств тоже нет. Однако винницкие медики применяют также препараты для лечения СПИДа. Инфекционисты утверждают, что уже два пациента положительно отреагировали на такое лечение. Однако и этого препарата в аптеках нет, импортный закончилось, а производство отечественного пока не заработало.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые сделали заявление об эффективном препарате от коронавируса.