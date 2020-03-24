Коронавирус в Украине: астролог назвала глобальные последствия эпидемии

Коронавирус в Украине продолжает распространяться, а в мире уже около 400 тысяч зараженных COVID-19. Астролог Анжела Перл считает, что пандемия коронавируса может привести к глобальным изменениям во всем мире. Как будем жить после коронавируса - в материале Styler.

По словам эксперта, многие астрологи знали, что 2020-й год будет невероятно турбулентным, сложным. Так, в этом году произойдет шесть затмений, на два больше, чем обычно. Такое бывает крайне редко.

Перл предсказывает, что после пандемии коронавируса и финансового кризиса обанкротятся многие миллионеры. Дело в том, что то же соединение планет, которое вызвало коронавирус, называют и "аспектом миллионеров".

В то же время, многие люди разбогатеют во время пандемии коронавируса, предсказывает Анжела Перл. Она уверенно заявляет, что коронавирус заложит новый порядок жизни на много лет вперед.

Кроме того, астролог говорит, что в конце сентября может произойти вторая вспышка коронавируса и продлится она до конца года.

Астролог посоветовала использовать летнее время, чтобы сделать передышку и набраться сил для новых вызовов.

Ранее появилось видео, как при помощи простого действия каждый украинец сможет бороться с распространением эпидемии коронавируса.