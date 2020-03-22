Коронавирус в Украине: 5 привычек, которые убивают иммунитет

Коронавирус в Украине привел к тому, что в стране объявили карантин и отправили школьников на вынужденные каникулы до 3 апреля, а большинство работников – на дистанционную работу из дома. В городах Украины закрыты ТРЦ, рестораны, кафе, большинство магазинов и учреждений. Ограничена работа транспорта и временно остановлена железнодорожное, авиа и автобусное сообщение.

Медики отмечают, что в зоне риска заражения коронавирусом находятся пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и те, у кого очень слабый иммунитет. Они составили список топ-5 привычек, которые убивают иммунитет украинцев.

Неправильное питание

Как отмечают медики, привычка есть некачественную или вредную еду приводит к тому, что в организме человека катастрофически не хватает витаминов и минералов. Картофель фри, чипсы, шоколадные батончики, фастфуд – все это пищевой мусор, который утоляет чувство голода, но существенно снижает способность организма противостоять микробам и вирусам.

Неправильная одежда и переохлаждение ног

Дань моде – голые щиколотки, приводит к тому, что организм при охлаждении ног пытается прекратить потерю тепла и сужает кровеносные сосуды. Это значительно снижает снабжение кровью слизистых оболочек и приводит к сухости. Именно в сухой нос вирусам и бактериям проникнуть легче всего.

Постоянный недосып

Иммунная система во время сна проводит перезагрузку и при недостаточном количестве отдыха, иммунитет снижается. Люди с хроническим недосыпом чаще ловят вирусы и их организм намного тяжелее справляется с заболеваниями, так как не в состоянии вырабатывать необходимые антитела.

Вредные привычки

Несмотря на то, что некоторые исследования показывают, что коронавирус не любит курильщиков, медики утверждают, что эта вредная привычка сильно понижает сопротивляемость организма. Дело в том, что курение повреждает реснички в бронхах, которые фильтруют мусор в легких. А сигаретный дым помогает микробам проникнуть внутрь организма. Еще одна пагубная привычка - это злоупотребление спиртным. Алкоголь убивает иммунные клетки и способствует размножению агентов, которые убивают иммунитет.

Стресс

Постоянное состояние нервозности, стресса, привычка принимать все близко к сердцу, паника – все это убивает не только иммунитет человека, но и здоровье в целом. Стрессовое состояние превращает клетки, которые защищают организм от вирусов и бактерий, в неактивные и даже может сократить их количество.

Напомним, ранее мы писали о том, как вернуть иммунитет и энергию организму весной с помощью пяти проверенных средств.