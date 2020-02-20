Коронавирус из Ухани: медики обнаружили новую опасность болезни

Коронавирус из китайской провинции Ухань забрал жизни уже 2118 человек, число зараженных достигло почти 75 тысяч людей. Однако есть и хорошие новости – количество выздоровевших перевалило за 16 тысяч пациентов. Больше всего заболевших было зарегистрировано в провинции Хубэй, а также в провинции Гуандун. Кроме того, два пассажира с авиалайнера Diamond Princess скончались от коронавируса.

Китайские медики сделали заявление о новой опасности коронавируса. Они зафиксировали повторное появление болезни у пациентов, которые были выписаны из больницы после лечения. По мнению врачей, вирус мог быть не полностью удален из организма, но тесты при выписке этого не показали. Проблемой могло стать несовершенство тестов или же вирус действительно мутирует и организм человека не вырабатывает иммунитет против повторного заражения.

По словам главы медицинской группы по лечению коронавируса, профессора Чжао Цзяньпина, были зафиксированы случаи, когда пациенту при выписке тест показывал отсутствие вируса, а повторный – снова давал положительный результат.

Он отметил, что это может быть несовершенство теста или ошибка лаборанта, а также особенности организма конкретных пациентов. Профессор отметил, что на данный момент неизвестно, это повторное заражение или же вирус не был полностью излечен.

Чжао Цзяньпин подчеркнул, что всех пациентов необходимо помещать на карантин на 14 дней даже после полного выздоровления.