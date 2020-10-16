Коронавирус убил украинского блогера-миллионника: без папы осталось трое детей

От коронавируса 16 октября умер известный украинский фитнес-блогер Дмитрий Стужук. Он заразился COVID-19 более недели назад на семинаре в Турции. И хотя болезнь протекала без температуры, у здорового и сильного молодого мужчины внезапно остановилось сердце.

Дмитрий вел в Insragram блог о спорте, бизнесе, здоровом образе жизни, имея миллион подписчиков. Про его смерть сообщила в соцсетях экс-супруга и мать их троих общих детей София Стужук. Она также известный блогер и фитнес-модель.

Известно, что Дмитрий скончался в реанимации Киевской клинической больницы №4. Еще сутки назад он создал в Insragram пост о том, что идет на поправку.

15 октября Дмитрий попал в реанимацию, пережил там клиническую смерть и скончался.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", - написала София Стужук.

Дмитрий Стужук с женой (бывшей) и детьми (скрин: instagram.com/sofia_stuzhuk)

В своем посте сутки назад блогер сказал, что состояние у него стабильное, выразил негодование больницами и решил поехать лечиться домой.

"Я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат", - написал он.

Дмитрий Стужук решил лечиться дома, где ему стало плохо (instagram.com/stuzhuk_dmitriy)

В соцсетях знакомые Дмитрия пишут, что он пролежал в больнице всего сутки. И все время болезни много активничал, делал обзоры, продолжал вести блог.

"После выхода (из больницы. - Ред.) Стужук записывал ролики в позитивном формате, веселясь и показывая как все идет на поправку. Потом он принял ванную. А у него, как оказалось, слабое сердце, надорванное в том числе тренировками в спортзале. Сердце останавливается и его отправляют в реанимацию. Там клиническая смерть и спустя сутки смерть", - написал блогер Юрий Романенко.

У Дмитрий осталось трое маленьких детей: Давид, Оливия и Лола.

Ранее мы писали, что на Закарпатье от коронавируса умер известный художник, который еще летом посмеивался над пандемией.