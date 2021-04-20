Коронавирус убил трехлетнюю девочку в Виннице: врачи боролись до последнего

В Виннице от осложнений коронавируса умерла трехлетняя девочка, у которой было сопутствующее заболевание. Врачи до последнего боролись за жизнь малышки, но безуспешно.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам заместителя директора областного департамента здравоохранения Татьяны Бондаренко, девочка попала в больницу в уже крайне тяжелом состоянии.

Малышку сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько дней врачи пытались спасти жизнь ребенка.

Девочке было 3 года и 8 месяцев, и у нее был детский церебральный паралич (ДЦП).

По данным областного лабораторного центра, с начала пандемии в Винницкой области COVID-19 заболели 3106 детей.

Отметим, что в группу риска коронавируса (независимо от возраста) входят пациенты с такими хроническими недугами: