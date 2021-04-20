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Коронавирус убил трехлетнюю девочку в Виннице: врачи боролись до последнего

Новина українською → Винница, Вторник 20 апреля 2021 10:18
Коронавирус убил трехлетнюю девочку в Виннице: врачи боролись до последнего Коллаж РБК-Украина: В Виннице от коронавируса умер ребенок
Автор: Светлана Мащенко

В Виннице от осложнений коронавируса умерла трехлетняя девочка, у которой было сопутствующее заболевание. Врачи до последнего боролись за жизнь малышки, но безуспешно.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам заместителя директора областного департамента здравоохранения Татьяны Бондаренко, девочка попала в больницу в уже крайне тяжелом состоянии.

Малышку сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько дней врачи пытались спасти жизнь ребенка.

Девочке было 3 года и 8 месяцев, и у нее был детский церебральный паралич (ДЦП).

По данным областного лабораторного центра, с начала пандемии в Винницкой области COVID-19 заболели 3106 детей.

Отметим, что в группу риска коронавируса (независимо от возраста) входят пациенты с такими хроническими недугами:

  • астма или болезнь легких,
  • болезни сердца,
  • диабет,
  • болезни почек,
  • некоторые неврологические состояния.

Отметим, что вчера стало известно о смерти сразу двух детей, которые перенесли коронавирус. В Днепре скончалась 11-летняя девочка, у которой был сахарный диабет. А в Одессе - умерла ее ровесница, жительница Черноморска, девочка страдала ожирением.

Врачи твердят, что во время третьей волны коронавируса стали чаще болеть маленькие дети. Не так давно Виталий Кличко показал видео киевской инфекционной больницы, где лечат детей с коронавирусом.

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