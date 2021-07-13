Коронавирус убил бывшего мужа Пугачевой, первого советского имиджмейкера 

Умер бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович от коронавирусной болезни, которая дала серьезные осложнения на легкие. Российский кинорежиссер, сценарист, писатель, актер и журналист скончался 13 июля в отделении реанимации московской клиники в возрасте 76 лет.

Об этом передает Mash в своем Telegram-канале.

Свои последни дни Александр Борисович, автор фильма "Женщина, которая поет", провел на больничной койке. У него было 70% поражение легких.

COVID-19 у Стефановича подтвердили в конце июня. Сначала он лечился дома, но состояние здоровья стало резко ухудшаться, и режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Александр Стефанович (фото: stuki-druki.com)

Александр Стефанович был автором более 70 киносценариев, снял более 50 документальных фильмов. Он работал также в жанре музыкального фильма и создал такие известные ленты, как "Душа", "Начни сначала", "Диск", "Барды" "Осенний блюз", "Кураж".

Стефанович привел в большое кино Андрея Макаревича с группой "Машина времени", Софию Ротару, Александра Розенбаума и других артистов.

Его называют создателей сценического образа Аллы Пугачевой - его второй жены (были в браке с 1977 по 1981 годы). Стефанович также был автором музыкальной биографической карты о примадонне "Женщина, которая поет".

Алла Пугачева и Александр Стефанович (фото: facebook.com/Aleksander.Rodionoff)

Александр Стефанович и Алла Пугачева (фото: stuki-druki.com)