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Коронавирус убил бывшего мужа Пугачевой, первого советского имиджмейкера 

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Россия, Вторник 13 июля 2021 23:54
Коронавирус убил бывшего мужа Пугачевой, первого советского имиджмейкера  Фото: Александр Стефанович (t.me/bazabazon)
Автор: Владимир Костырин

Умер бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович от коронавирусной болезни, которая дала серьезные осложнения на легкие. Российский кинорежиссер, сценарист, писатель, актер и журналист скончался 13 июля в отделении реанимации московской клиники в возрасте 76 лет.

Об этом передает Mash в своем Telegram-канале.

Свои последни дни Александр Борисович, автор фильма "Женщина, которая поет", провел на больничной койке. У него было 70% поражение легких.

COVID-19 у Стефановича подтвердили в конце июня. Сначала он лечился дома, но состояние здоровья стало резко ухудшаться, и режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Коронавирус убил бывшего мужа Пугачевой, первого советского имиджмейкера

Александр Стефанович (фото: stuki-druki.com)

Александр Стефанович был автором более 70 киносценариев, снял более 50 документальных фильмов. Он работал также в жанре музыкального фильма и создал такие известные ленты, как "Душа", "Начни сначала", "Диск", "Барды" "Осенний блюз", "Кураж".

Стефанович привел в большое кино Андрея Макаревича с группой "Машина времени", Софию Ротару, Александра Розенбаума и других артистов.

Его называют создателей сценического образа Аллы Пугачевой - его второй жены (были в браке с 1977 по 1981 годы). Стефанович также был автором музыкальной биографической карты о примадонне "Женщина, которая поет".

Коронавирус убил бывшего мужа Пугачевой, первого советского имиджмейкера

Алла Пугачева и Александр Стефанович (фото: facebook.com/Aleksander.Rodionoff)

Коронавирус убил бывшего мужа Пугачевой, первого советского имиджмейкера

Александр Стефанович и Алла Пугачева (фото: stuki-druki.com)

Ранее сообщалось, что 7 июля в США умер известный актер и режиссер Роберт Дауни-старший в возрасте 85 лет.

Также напомним, что недавно умер композитор Дживан Гаспарян, который был автором музыки ко многим голливудским шедеврам.

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Алла Пугачева актер режиссер преступления сценарист Коронавирус
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