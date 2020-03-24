Коронавирус в Тернополе: новые детали об инфицированных

Коронавирус продолжает распространяться по Украине и по данным на 24 марта в стране зафиксировано уже около 100 случаев заражения. В Тернополе обнаружили коронавирус сразу у двух пациентов, которые контактировали между собой.

Как сообщили в Тернопольском областном лабораторном центре, оба заразившихся общались – на похоронах. Один из пациентов – это местный священник, который продолжал проводить службы с недомоганием.

"Согласно данным эпиданамнеза двое мужчин находились на похоронах в одном населенном пункте. Заболели одновременно, что свидетельствует об одномоментном заражении и наличии общего источника инфекции. Рекомендуем людям, которые контактировали с заболевшими, самоизолироваться и уведомить своего врача", - сказано в сообщении.

Как сообщают местные СМИ – заразившийся с села Ковалевка Монастырского района. Ему плохо стало внезапно, и он начал задыхаться. Родные вызвали медиков и мужчину экстренно госпитализировали в инфекционное отделение.

"68-летний мужчина и священник из Залещиков вместе находились на похоронах еще одного священника Бучацкой епархии УГКЦ, Залещицкого деканата, Степана Барановского в селе Иване-Золотое Залещицкого района. В тот день на похоронах также было еще 12 священников и несколько сотен людей с двух районов – Залещицкого и Монастырского", - сообщает издание "Овод".

После госпитализации пациенту сразу сделали рентген легких, которые не показал воспаления. А уже через несколько часов состояние мужчины ухудшилось, у него развилась почечная недостаточность и упало кровяное давление.

Кроме того, по информации издания "Думай", мужчине сделали четыре экспресс-теста на коронавирус и все они были отрицательные, диагноз был подтвержден только лабораторно.

В ГСЧС отметил и, что 23 марта была проведена дезинфекция Католической церкви Пресвятого Сердца Христового, где проходило отпевание и похороны, на которых присутствовали зараженные.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что самочувствие украинского депутата с коронавирусом начало ухудшаться.