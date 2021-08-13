Коронавирус может стать преимущественно детской болезнью: ученые сделали неожиданное заявление

Коронавирус станет эндемичным

Специалисты говорят, что пожилые люди защищены от новых инфекций, поскольку они ранее болели или же вакцинировались. Однако, ученые предполагают, что коронавирус в течение следующих нескольких лет станет эндемичным.

Кроме того, он сможет вести себя так же как другие коронавирусы обычной простуды. Они поражают в основном маленьких детей, которые еще не были привиты или не подверглись влиянию вируса.

Ученые отмечают, что тяжесть течения коронавирус среди детей обычно ниже. Также ожидается, что общая нагрузка от этой болезни уменьшится.

По словам Отара Бьорнстада из Университета Осло, что результаты моделирования свидетельствуют о том, что риск заражения, скорее всего, перенесется на младших детей. Все из-за того, что взрослое сообщество будет иметь иммунитет либо через вакцинацию, либо через воздействие вируса.

Эксперт добавил, что соответствующие сдвиги наблюдались и у других коронавирусов и вирусов гриппа, когда они появились, а затем стали эндемичными.

Симптомы COVID - 19 у детей

У многих детей, если они действительно подхватят вирус, даже не будет никаких симптомов. Также вероятность легкого течения значительно выше, чем у взрослых.

Хотя случаи серьезного заболевания детей происходят не часто, все же нельзя сказать, что вирус абсолютно безопасен для детей.

Как и взрослые, дети могут иметь три наиболее распространенных коронавирус симптомы – высокую температуру, постоянный кашель и потерю вкуса и обоняния.

Однако, исследование, показывает, что кашель, потеря вкуса и обоняния у детей случаются очень редко. Зато чаще дети имеют лихорадку, и именно это почти у половины детей фиксировали как симптом.