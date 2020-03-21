Коронавирус в США: чем их карантин отличается от нашего (видео)

Карантин в США из-за коронавируса только начался, хотя случаи заражения были зарегистрированы во всех 50 штатах, и в более половину из них направили десятки тысяч военных, чтобы помочь справиться со вспышкой COVID-19.

Чем отличаются карантинные ограничения в Штатах с более 19,5 тысячами зараженных и в Украине, где зафиксирован 41 такой случай - узнавал Styler.

В штате Калифорния уже объявили режим Full lockdown - это означает, что все граждане будут на полном карантине дома, и запрещается выходить на улицу без явной причины. Об этом рассказал собственный кореспондент "РБК-Украина" в США Андрей Хветкевич.

Жителям разрешают выходить только за продуктами, в аптеку и банк - и то исключительно по крайней необходимости.

"То есть тебя может остановить полиция и уточнить, почему ты находишься на улице. Пока в остальных штатах такого нет - только частично в штатах Вашингтон и Нью-Йорк. В Калифорнии это положение ввели из-за того, что сильно начал распространяться вирус", - рассказал он.

Также Хветкевич отметил, что ажиотах в магазинах можно было наблюдать только накануне карантина: люди стали паниковать и закупаться всем, что видят.

"Маски, туалетная бумага, санитайзеры, антисептики - все закончилось очень быстро. Но сейчас в магазинах очередей уже нет, людей очень мало, и основные продукты есть (овощи, фрукты, все базовое и необходимое). Впрочем, по-прежнему отсутствуют маски, средства гигиены, влажные салфетки", - говорит корреспондент.

Практически во всех магазинах при входе есть специальные салфетки для протирания тележек, которые также можно использовать и для рук. В некоторых маркетах отдельно стоят бесконтактные гелевые антисептики - они автоматически выдают антисептик без дотрагивания, достаточно только поднести руку. Такие устройство в нынешних условиях с распространением опасного вируса очень полезное, отметил Андрей.

Подобные автоматы с гелевыми антисептиками таже установлены и на первых этажах домов около лифта - чтобы люди не заражали друг друга, используя лифты.

Говоря об еще одном отличии от карантинной практики в Украине, он назвал открытые двери в домах.

"Если раньше приходилось использовать ключи для входа, то сейчас они открыты, чтобы люди не дотрагивались до ручек дверей", - рассказал Хветкевич.

Карантин в Майами. Видео Андрея Хветкевича специально для РБК-Украина

Добавим, что в американском аналитическом центре "Атлантический совет" на конференции 20 марта эксперты сравнили карантинные условия в Украине с теми, которые были введены в 40-миллионном штате Калифорния.

Специалисты отметили введение в Украине масштабных ограничений на междугородние пассажирские перевозки и метро и высказали мнение, что подобная остановка транспорта и обеспечение социальной изоляции могут позволить нашей стране подготовиться к вспышке коронавируса COVID-19.

В то же время из негативных моментов эксперты Андрес Аслунд и Адриан Каратницкий выделили плохое оснащение больничных мест, нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких а также противовирусных лекарств.

Видео: Чем отличаются карантины в США и Украине из-за коронавируса

Как сообщалось, в Штатах на неопределенный срок приостановили предоставление обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США в связи с пандемией коронавируса в мире.