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Коронавирус без симптомов: ученые сделали важное заявление о передаче болезни

STYLERКоронавирус    30.04.2020 - 16:52
Коронавирус без симптомов: ученые сделали важное заявление о передаче болезни
Коронавирус передается без симптомов (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус у многих людей проходит без симптомов, но течение болезни имеет свои особенности

Коронавирус COVID-19 может проходить без симптомов, и заболевший человек не догадывается о том, что является носителем инфекции. Но может ли он при этом заражать окружающих и как долго остается носителем инфекции? Недавно ученые ответили на этот важный вопрос. Соответствующая научная статья появилась в библиотеке ресурса Biorxiv.org.

Ученые провели исследование в карантинном центра города Хомишин во Вьетнаме. Для эксперимента ученые включили людей с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, собрали их клинические данные, историю путешествий и контактов, а также слюну при их поступлении и ежедневные мазки из носоглотки. Исследование охватило большой временной отрезок - с 10 марта по 4 апреля.

Оказалось, что тест не всегда обнаруживает коронавирус у людей без симптомов болезни, а вот люди с выраженными симптомами дают 100%-й результат при тестировании. При этом "бессимптомный" пациент является разносчиком инфекции.

"Бессимптомная инфекция SARS-CoV-2 является распространенной и может быть обнаружена путем анализа НТС" (анализ крови на гематокрит. - Ред)", - говорится в статье.

А вот выздоровление у бессимптомных людей происходит быстрее, чем у тех, у кого коронавирус ярко выражен. Поэтому они быстрее перестают быть опасными для окружающих.

Ранее ученые нашли новую взаимосвязь между коронавирусом и курением.

Также мы писали, что врачи предложили очень действенный и бесплатный способ профилактики коронавируса, на который нужно тратить всего 10 минут каждый день.

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