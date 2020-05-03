Коронавирус и сахарный диабет: врачи рассказали, как защититься во время пандемии

Коронавирус в Украине и мире продолжает свое наступление. В особой группе риска оказались те люди, у которых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также один из злейших врагов украинцев – сахарный диабет.

Как рассказали медики, у больных с диабетом I типа коронавирус может развиваться нетипично, проблемы с дыханием могут наступить внезапно и обычной симптоматики COVID-19 может и не быть.

Таким пациентам врачи рекомендуют очень внимательно отнестись к своему здоровью и обращать внимание на малейшие признаки возможного инфицирования:

Высокая температура тела

Сухой кашель, даже если он не частый.

Затрудненное дыхание, отдышка.

Боль или давление в груди.

Потеря обоняния и вкуса.

При появлении любого из этих симптомов, больные с диабетом обязаны немедленно связаться со своим врачом. Для госпитализации необходимо взять с собой: глюкометр с запасом полосок, упаковку полосок для определения кетонов в моче и бутылку воды. Также стоит запастись быстрыми углеводами, чтобы при необходимости быстро поднять уровень сахара в крови – это могут быть леденцы, мед, желе. Важно иметь при себе запас инсулина.

Также диабетикам стоит более тщательно соблюдать правила карантина и пользоваться масками, перчатками, антисептиками, чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности, проветривать помещение и минимизировать выходы из дома.

Если меры предосторожности не помогли и коронавирус проник в организм, врачи рекомендуют пить побольше жидкости, выполнять все рекомендации врачей и следить за уровнем сахара в крови постоянно. Перед анализом крови необходимо тщательно обрабатывать руки и глюкометр антисептиками.

Если состояние больного удовлетворительное, то врачи оставят такого пациента под наблюдением дома. При малейшем ухудшении пациенты с диабетом должны настаивать на госпитализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые объяснили, почему симптомы коронавируса у многих пациентов разные.