Как коронавирус распространяется в магазинах: эпидемиолог раскрыла схему

Украинцы рискуют заразиться COVID-19 в магазинах не только контактным, но и косвенным путем передачи вируса. Такая угроза остается реальной в закрытых помещения, где находится большое количество людей и если оно плохо проветривается.

Об этом врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк заявила в интервью ТСН.

По словам медика, контактный способ подцепить коронавирус на практике фиксируется чаще, однако косвенный путь передачи COVID-19 также возможен.

Как объяснила эпидемиолог, это может произойти, "если больной человек, допустим, покашляет в ладонь, затем возьмет какие-то товары, а после эти товары возьмете вы".

Таким образом вирус попадет на слизистые и произойдет заражение.

Врач отметила, что это достаточно сложный путь передачи в плане его осуществления на практике.

"Но это возможно, если человек действительно выделяет вирус и имеет какие-то яркие респираторные симптомы. Здесь неважно, в зале или в очереди, но, в любом случае, все закрытые помещения, в которых мы очень много касаемся контактных поверхностей, к которым прикасались другие люди, в таких помещениях существует вероятность заражения", - указала она.

Также медик рассказала, нужно ли обрабатывать продукты из магазина и как именно.

"В начале карантина мы с вами еще рассматривали вопрос, как обрабатывать продукты, пакеты после магазина и тому подобное. На сегодняшний день я все же не стала бы советовать такие способы, это очень косвенно помогает профилактировать вирус. И в любом случае, если мы будем придерживаться личной гигиены, обрабатывать и мыть вовремя руки, нам не придется обрабатывать кучу предметов вокруг себя, что вообще-то и невозможно", - обратила внимание эпидемиолог.

Поэтому она призывает после контакта с предметами, которых касалось большое количество людей, и принеся продукты из супермаркета, просто помыть руки, помыть продукты.

"И этого достаточно, чтобы не заразиться", - объяснила врач.

Ранее сообщалось, что ученые назвали место повышенного риска заражения COVID-19, с которым люди практически сталкиваются каждый день.

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