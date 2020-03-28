Коронавирус в Раде: из киевской больницы выписали нардепа

Коронавирус в Украине диагностировали 28 марта уже у 311 пациентов, среди которых есть и народные депутаты. По данным Центра общественного здоровья, от COVID-19 вылечились пять человек. Сегодня стало известно, что поправился также и один политик.

Всего опасный вирус успел отправить на больничную койку Сергея Шахова из фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь", нардепа Сергея Рудыка, затем (инфекцию выявили со второго раза) Руслана Горбенко из "Слуги народа", а 28 марта внефракционная Анна Скороход из-за коронавируса отправилась на самоизоляцию на 14 дней.

Ранее, 24 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на COVID-19 проверяют депутата Александра Лукашев из "ОПЗЖ".

Сегодня его уже выписали из Александровской клинической больницы в Киеве, где политик проходил лечение от коронавируса. Об этом передает издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в столичной больнице Лукашев находился вместе с коллегой по парламенту, депутатом из группы "Доверие" Сергеем Вельможным.

Напомним, что Вельможного госпитализировали с симптомами на COVID-19 вместе с сыном, но позже депутат заверил, что тест на коронавирус отрицательный.

Лукашев, который 1 апреля отпразднует свое 44-летие, обратился к врачам на прошлой неделе, но в понедельник, 23 марта, он отрицал наличие коронавируса.

Фото: Александр Лукашев (Фото: пресс-служба)

Информацию о его болезни, однако, подтвердил нардеп Шахов. В одном из своих эфиров депутат рассказал, что болезнь у Лукашева протекает намного легче, чем у него или Вельможного.

Лукашев Александр Анатольевич - юрист, нардеп Верховной Рады 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа - За життя". 29 августа 2019 года он назначен заместителем главы Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

На парламентских выборах Лукашев баллотировался по одномандатному округу №113 Луганской области.

Жена Лукашева Елена Эдуардовна работает в департаменте финансов Харьковской ОГА. Семья воспитывает сына Николая и дочерей Елизавету и Екатерину.

Напомним, что ранее мы писали про неутешительный прогноз относительно коронавируса в Украине, который дал бывший главный санитарный врач Святослав Протас - по мнению врача, пандемия COVID-19 закончится, когда у людей сформируется так называемый "коллективный иммунитет", но для этого нужно, чтобы переболело от 30 до 70% украинцев.