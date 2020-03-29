Коронавирус в Раде: еще один "Слуга народа" заразился опасной инфекцией

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 418 человек. Больше всего зараженных COVID-19 в Киеве – 82 человека. При этом коронавирусом болеют не только обычные люди, но и народные депутаты. Так опасную инфекцию подцепил нардеп от "Слуги народа" Владимир Ватрас.

В данный момент чиновник находится в Хмельницкой инфекционной больнице. Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

Она отметила, что на заседании фракции в пятницу Ватраса не было. При этом со времени проведения внеочередного заседании 17 марта он находился дома на самоизоляции.

В комментариях Кравчук отметила, что состояние нардепа более-менее нормальное, но есть подозрение на воспаление легких. При этом другой нардеп от партии "Слуга народа" Александр Федиенко отметил, что у Ватраса уже подтвержденный диагноз – пневмония.

Стоит отметить, что коронавирусом уже заразились такие народные депутаты как Сергей Шахов из "Оппозиционной платформы - За жизнь", Сергей Рудык (беспартийный самовыдвиженец), Руслан Горбенко из "Слуги народа", а 28 марта внефракционная Анна Скороход из-за COVID-19 отправилась на самоизоляцию на 14 дней.

Ранее, 24 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на коронавирус проверяют депутата Александра Лукашев из "ОПЗЖ". Вчера, 28 марта, его выписали из Александровской клинической больницы в Киеве, где его лечили от коронавирусной инфекции.