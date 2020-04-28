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Коронавирус прячется от рентгена: медики нашли объяснение

STYLERКоронавирус    28.04.2020 - 22:16
Коронавирус прячется от рентгена: медики нашли объяснение
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Врач объяснил, почему поражение легких при COVID-19 невозможно увидеть на рентгеновских снимках

Коронавирус в Украине был диагностирован у 9410 пациентов. По состоянию на 28 апреля почти тысяча украинцев выздоровела, 239 случаев закончились летальным исходом. При тяжелом течении COVID-19 вирус сильнее всего действует на легкие больного. Всего в мире новой коронавирусной болезнью заразились уже более 3 миллионов человек и 211 тысяч пациентов скончались.

Ученые всего мира изучают новый вирус, чтобы выяснить все его особенности, как он воздействует на организм человека, занимаются поиском вакцины и лекарства. Коронавирус у разных пациентов протекает совершенно по-разному и некоторые переносят COVID-19 практически без симптомов, а некоторые попадают в реанимацию и на аппараты ИВЛ.

Диагностика состояния человека сильно осложняется тем, что двухсторонняя пневмония, которую вызывает коронавирус, не проявляется на обычных рентгеновских снимках. Поражение легких можно обнаружить только при компьютерной томографии.

Как объясняет доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник, коронавирус в организме человека вызывает переизбыток железа и именно это ведет к серьезным осложнениям. Изменения в легких больного с COVID-19 из-за переизбытка железа совершенно непохожи на те, которые вызывает пневмония.

Доктор считает, что именно поэтому специфическое поражение легочной ткани обнаруживает только компьютерная томография и COVID-19 невозможно увидеть во время рентгенологического исследования.

Коронавирусная инфекция повреждает ген гемоглобина и это приводит к блокировке атома железа. В организме больного образовывается переизбыток железа, и это в свою очередь приводит к нарушению обмена кислорода, а потом – к гипоксическому синдрому (кислородному голоданию).

Напомним, ранее мы писали о том, что врач-инфекционист дал оптимистический прогноз по COVID-19 для Украины.

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