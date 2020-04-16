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Коронавирус может протекать бессимптомно: ученые назвали основные признаки

STYLERКоронавирус    16.04.2020 - 14:34
Коронавирус может протекать бессимптомно: ученые назвали основные признаки
Симптомы коронавируса (Фото: freepik)

Ученые назвали признаки коронавируса, который протекает без симптомов

Коронавирус в Украине был диагностирован у 4161 пациента. По состоянию на 16 апреля, COVID-19 был зафиксирован у более чем двух миллионов людей на планете. Более 500 тысяч человек выздоровели, а около 128 тысяч человек скончались.

Однако ученые предполагают, что количество инфицированных во всем мире может быть намного больше, так как часть зараженных переносят COVID-19 без ярко выраженных симптомов и даже не подозревают о болезни.

Ученые из Оксфордской школы в Великобритании выделили признаки, по которым можно определить, что человек заразился коронавирусом или же уже перенес заболевание.

Некоторые пациенты жаловались на потерю вкуса или обоняния. Иногда эти признаки идут один за другим, иногда они бывают по отдельности и непродолжительное время. Следующим признаком ученые назвали проблемы с желудком. У пациента могут возникнуть неприятные ощущения в области живота, расстройство кишечника, диарея или тошнота.

Также симптомом COVID-19 может стать беспричинный конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаз. Может быть слезоточивость, появится красные пятна на глазах и измениться цвет жилок.

Из самых распространенных симптомов коронавируса пациенты отмечают беспричинную усталость и сонливость. Как отмечали инфицированные, у них был полный упадок сил, при том что они не выполняли никакой физической работы и не перенапрягались. К сильной усталости может добавиться сонливость. Человек может постоянно хотеть спать, даже если перед этим полностью выспался.

Ученые отмечают, что эти симптомы проявляются чаще всего при легкой форме коронавируса и у пациентов они могут быть в течение нескольких дней, а потом исчезнуть. В более серьезных случаях болезнь начинается с высокой температуры, болей в горле и проблем с дыханием.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали новый неожиданный симптом коронавируса на ногах.

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