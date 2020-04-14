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Коронавирус протекает бессимптомно: медики назвали пять скрытых признаков

STYLERКоронавирус    14.04.2020 - 18:28
Коронавирус протекает бессимптомно: медики назвали пять скрытых признаков
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Медики назвали симптомы коронавируса, которые маскируются под другие заболевания

Коронавирус в Украине был диагностирован у 3372 человек. 98 пациентов скончались от осложнений, которые были вызваны COVID-19. Общее количество инфицированных по состоянию на 14 апреля приближается уже к двум миллионам человек.

Медики утверждают, что коронавирус у некоторых пациентов может протекать бессимптомно или симптомы могут быть смазанными и скрытыми. Некоторые признаки маскируют коронавирус совсем под другие заболевания.

Как рассказали ученые из Оксфордской школы в Великобритании, есть пять признаков, которые могут насторожить человека и заподозрить инфицирование коронавирусом.

Один из признаков – это потеря вкуса и обоняния и его уже включили в список симптомов. Однако иногда потеря вкуса и обоняния является единственным признаком того, что человек подхватил COVID-19.

Вторым признаком ученые назвали проблемы с пищеварением и это не связано с рационом питания или конкретными продуктами. Может быть диарея, тошнота, несварение желудка и даже рвота.

Третий признак – воспаление слизистой оболочки глаз (конъюнктивит). У пациентов отмечаются и другие особенности – в органах зрения появляются красные пятна и жилки в глазах могут изменить свой окрас.

Четвертый признак – беспричинная усталость. Как отмечают медики, усталость возникает не от физической работы и сопровождается полным упадком сил. Усталость может сопровождаться сильной сонливостью и неприятными ощущениями в виде нытья во всем теле.

Пятый признак – кожные проявления в виде крапивницы, покраснений, ощущения обморожения или очаги аллергических реакций. Обычно эти явления появляются без видимых причин и могут исчезать в течении двух суток.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые сделали заявление о количестве инфицированных, у которых нет симптомов.

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