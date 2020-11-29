Коронавирус появился еще летом 2019 года и не в Китае: заявление ученых

Китайские ученые считают, что коронавирус, распространившийся из Поднебесной, возник в Индии или Бангладеше еще летом в 2019 году. Таким образом, ученые оспорили попытки "переложить вину" в распространении инфекции на Ухань. По данным Шанхайского института биологических наук, выводы о происхождении смертельной инфекции были сделаны, основываясь на исследованиях штаммов вируса, проведенных 17 странами. Их статья была размещена на платформе медицинского журнала, но получила много критики, сообщает The Sun.

Исследователи выразили мнение, что вирус, скорее всего, был передан от животного к человеку на фоне жары и засухи в прошлом году, когда и люди, и животные вынуждены были пить из одного водопоя.

В статье утверждается, что традиционный подход к отслеживанию происхождения штаммов коронавируса не работает, поскольку в нем использовался вирус летучих мышей, обнаруженный на юго-западе Китая несколько лет назад. Вместо этого они использовали новый метод, который включает подсчет количества мутаций в каждом штамме вируса.

Так, специалисты говорят, что штаммы с наибольшим количеством мутаций существуют в течение более длительного времени, а штаммы с меньшим количеством мутаций – ближе к исходному "предку" COVID-19.

В документе утверждается, что наименее мутировавший штамм был обнаружен в восьми странах: в Индии, Бангладеше, Италии, Чехии, США, Греции, Австралии, России или же Сербии. Китайские ученые предполагают, что коронавирус мог появиться в одной из них прежде чем "незаметно отправиться в Ухань". Наиболее вероятные страны возникновения – Индия и Бангладеш, где из-за засухи жители должны были употреблять воду из общего водопоя.

"Наш результат показывает, что Ухань – не то место, где впервые произошла передача SARS-CoV-2 от человека к человеку. Как географическая информация о наименее мутировавшем штамме, так и разнообразие штаммов позволяют предположить, что Индийский субконтинент мог быть местом, где произошла самая ранняя передача SARS-CoV-2 от человека к человеку, которая произошла за три или четыре месяца до вспышки в Ухане", – отметил доктором Шен Либинг.

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