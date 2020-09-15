ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Коронавирус может повреждать мозг: найдено доказательство

Автор: Людмила Жукова

Коронавирусная инфекция может повреждать ткани мозга

Американские ученые из Университета Колорадо пришли к выводу, что коронавирус может разрушать мозг. В результате исследования специалистов выяснилось, что COVID-19 иногда разрушает клетки мозга. Об этом пишет Live Science.

Научная работа была опубликована 8 сентября, в ней рассказали, что ученые после смерти трех пациентов изучили останки их мозга. Эти люди скончались от COVID-19.

Также проводились эксперименты на мышах, которых специально заражали коронавирусом, и на органеллах — группах клеток, выращенных в лабораторной посуде, чтобы имитировать трехмерную структуру ткани мозга.

"Наше исследование является первым, в котором проводится обширный анализ инфекции SARS-CoV-2 головного мозга с использованием трех моделей",– сказала доктор Мария Нагель, профессор неврологии и офтальмологии.

Самые читаемые новости

После проведенных опытов и анализов выяснилось, что вирус может проникать в нейроны через рецептор ACE2 – это белок на поверхности клетки, который вирус использует для проникновения в клетку и запуска инфекции.

Таким образом, вирус вызвал метаболические изменения в соседних нейронах, которые не были поражены. Инфицированная ткань мозга не заполнилась иммунными клетками, вопреки ожиданиям ученых.

По словам иммунолога, руководившего научной работой, если мозг пациента будет инфицирован - это приведет к смерти человека.

Как мы ранее писали, в Одессе главный санврач Виктор Ляшко грубо игнорирует карантин.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус