Коронавирус повреждает кровеносные сосуды большинства зараженных детей

Медики Детской больницы Филадельфии обнаружили повышенные уровни биомаркера, связанного с повреждением кровеносных сосудов у детей с инфекцией SARS-CoV-2, даже если у них были минимальные симптомы COVID-19 или они вовсе отсутствовали.

Они также выяснили, что у большей части детей с коронавирусной инфекцией была тромботическая микроангиопатия - синдром, связанный со свертыванием в мелких кровеносных сосудах. Об этом сообщает медицинское учреждение.

Данный синдром был идентифицирован как потенциальная причина тяжелых проявлений COVID-19 у взрослых.

Большинство детей, инфицированных SARS-CoV-2, имеют легкие или минимальные симптомы. Хотя у небольшой части детей развивается тяжелое заболевание или мультисистемный воспалительный синдром - поствирусная воспалительная реакция на COVID-19.

Медики проанализировали 50 маленьких пациентов, которые были госпитализированы с острой коронавирусной инфекцией в период с апреля по июль 2020 года.

Из этих 50 пациентов у 21 была легкая форма COVID-19, у 11 была тяжелая форма болезни, и у 18 был диагностирован мультисистемный воспалительный синдром.

В целом 86% маленьких пациентов соответствовали клиническим и диагностическим критериям тромболитической микроангиопатии.

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