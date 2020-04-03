Коронавирус пошел на второй круг: в Китае новая вспышка COVID-19

В Китае новая вспышка коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Китай уходит на карантин из-за второй волны коронавируса

Коронавирус продолжает поражать людей в Украине и мире. По данным на 3 апреля, в нашей стране инфицировано почти 900 человек, 22 заболевших скончались. Во всем мире количество зараженных уже перевалило за один миллион человек и появились данные, что в Китае зафиксировали повторную вспышку COVID-19.

В провинции Хэнань, которая только недавно вышла из карантина, зафиксировали новую волну заболеваемости коронавирусом. По данным китайских медиков, в город Лохэ приехала 59-летняя женщина, инфицированная COVID-19. Она контактировала с местными врачами, у которых также диагностировали заболевание.

Кроме того, за последние сутки было зарегистрировано 31 новый случай заболевания, и большинство из пациентов приехали в Китай из других стран. Скончалось 4 человека, несколько человек находится в тяжелом состоянии. За последнюю неделю было обнаружено 60 пациентов, у которых COVID-19 протекал бессимптомно, и они стали источником заражения в провинции Хубэй.

В связи с новой вспышка коронавируса в Китае снова вводят жесткий карантин и запретили жителям нескольких округов покидать свои дома без уважительной причины. Округ Цзя полностью закрыли на въезд и выезд. Жителей обязали носить маски, все предприятия и магазины, кроме продуктовых и аптек, закрыли.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун рассказала о первых действиях при заражении коронавирусом.