Коронавирус на пороге: как украинцам уберечься и есть ли вакцина

Коронавирус стал гораздо ближе к Украине - опасная инфекция COVID-19 сегодня была впервые зафиксирована в Грузии и Пакистане, а в Германии объявили о начале эпидемии. Вчера появилась информация о случае заражения в соседней с Украиной страной - в Румынии.

Кроме того, за последние дни одной из горячих точек распространения нового китайского коронавируса стала Италия, где количество заболевших составило 357 человек, при этом двое выздоровели, а 12 - погибли.

По состоянию на 26 февраля случаи заражения страшным вирусом практически зафиксированы на всех континентах, кроме Антарктиды. В США в связи со вспышкой инфекции в мире объявили чрезвычайное положение.

Отметим, что в Украине подтвержденных случаев заболевания нет. В то же время в нашей стране в разных регионах предпринимаются профилактические меры для предотвращения случаев заболевания.

В частности, в каждой области Минздрав уже определил по 2 опорные базы, которые будут принимать пациентов, в случае заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье отправили на обследование группу туристов, которые возвращались из Европы (посещали карнавалы во Франции и Италии), из-за повышенной температуры одной из женщин.

В Черновцах были госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус.

В Полтавской области, где были размещены эвакуированные из китайского Уханя граждане в санатории "Новые Санжары", что сопровождалось громкими протестами и стычкой с полицией, по данным Минздрава все совершенно здоровы.

Во Львовской области местные власти рекомендуют отменить все массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Добавим, что с сегодняшнего дня на всех пунктах пропуска с Европой пограничники будут проводить температурный скрининг. Пограничники пообещали, что ни один пассажир не попадет с температурой в Украину.

В нашей стране первыми областями, в которые направят тест-системы для выявления коронавируса, стали Львовская, Закарпатская и Черновицкая.

Нужно сказать, что из-за высокой озабоченности украинцев в большинстве аптек и интернет-магазинов разметают защитные маски и некоторые лекарства, и несмотря на то, что в ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса, в Украине нарастает паника.

Меры профилактики от коронавируса:

чаще мойте руки с мылом или спиртовыми средствами;

избегайте телесных контактов с теми, у кого жар и кашель;

при кашле и чихании прикрывайте рот и нос согнутым локтем или тканью, которую сразу выбросьте;

в случае появления симптомов обращайтесь за медпомощью и сообщите о своих последних путешествиях;

избегайте потребления сырых и недоваренных продуктов животного происхождения;

избегайте прямого незащищенного контакта с животными в районах с проявлениями коронавируса и не трогайте поверхности, которых касались животные.

Напомним, что вирус передается между людьми воздушно-капельным путем.

Есть ли вакцина и как люди выздоравливают:

В Поднебесной группа ученых уже сообщила о разработке потенциальной пероральной вакцины от нового коронавируса. Для ее изготовления в качестве основы использовались пекарские дрожжи (лат. Saccharomyces cerevisiae), а S-белок (Spike-белок) нового коронавируса - в качестве мишени для генерации антител.

В Штатах уже начали исследования новых препаратов против коронавируса COVID-19 на пациентах, у которых подтверждено заражение. Первым участником испытания стал гражданин США, эвакуированный с лайнера Diamond Princess.

Нужно сказать, что тем временем в очаге заболевании (Ухань) уменьшается активность эпидемиологического процесса, число случаев заболеваний идет на спад.

В большинстве случаев организм сам побеждает вирус, но иммунная система обнаруживает его не сразу. Именно поэтому наиболее подвержены смертельному исходу при заболевании пожилые люди, у которых иммунная система замедляется и становится менее эффективной.

Кстати, во Вьетнаме полностью выздоровели все 16 пациентов, инфицированные CОVID-19 и находившиеся в инфекционных отделениях больниц в стране.