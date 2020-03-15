Коронавирус поражает сразу мозг? В сети скандал из-за цен на маски

Коронавирус в Украине уже привел к карантину и существенно снизил курс гривны. Но вместе с тем, крупные сети аптек, а также многие супермаркеты стали продавать защитные маски от респираторных заболеваний по спекулятивным ценам. На фоне новостей о попытках вывоза из Украины средств индивидуальной защиты сеть возмутило фото из украинского супермаркета, который продает обычные медицинские маски по 1200 гривен за 50 единиц.

Глава Комитета по криминальному праву и процессу в Национальной ассоциации адвокатов Украины Юрий Бауман сам стал свидетелем такого внезапного и неоправданного роста цен. Он побывал в одном из супермаретов Киева и сфотографировал "наглую" цену.

"Сегодня попал в Novus на улице Здолбуновская, 7Г. Ехал к друзьям на день рождения, хотел купить сладости. Увидел интересный стенд и оцепенел. Медицинские маски. Цена 1200 грн. 00 коп. !!!!! За 1 пачку. Друзья попросили перенести пост в публикацию. Чтобы привлечь внимание Антимонопольного комитета Украины. Делаем ставки будет какая-то реакция ребят из Комитета?" – написал он.

Сколько стоят защитные маски в Киеве (фото: facebook.com/yuri.bauman)

В комментариях пользователи соцсети не сдерживали возмущения, называя цены космическими, а один даже подсчитал, что при такой цене упаковки одна маска стоит 24 гривни.

Ого ціна! Якийсь космос...

Капець...

Коронавирус сразу поражает мозг? Просто убийственные цены для своих же соотечественников.

24 грн за штуку. Жесть

Коммерсанты х...вы

А потім, а чого в нас пандемія, бо літня людина просто не має 1200 грн 00 коп. Пачка масок по ціні пенсії. МВС привіт з їх кримінальною відповідальністю за розповсюдження інфекції.

Я розумію, що підприємництво - це діяльність на власний ризик... але це вже не підприємництво, а знущання з людей!

Нажаль, це не лише в Новусі. В аптеках, де є маски, їх продають поштучно по 20 грн, тобто на 4 грн дешевше, ніж ці. І це не лише з масками((( На початку лютого я купувала інфрачервоний термометр - 355 грн, зараз він же коштує 8000 грн. (вісім тисяч)! Такі у нас люди (((

Скриншоты (facebook.com/yuri.bauman)

Другие вспомнили обещания президента Зеленского "поговорить" с руководителями аптечных сетей о доступности цен на маски, а также сообщили, что в регионах масок нет и по завышенной цене: "Вчора наш президент, сказав, що поговорив з керівниками аптек і ціни будуть доступні для громадян. Цікаво, яка б була ціна, якщо б він не поговорив".

Напомним, что ранее в Херсоне блокировали контрабанду респираторов на более чем миллион гривен.