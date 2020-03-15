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Коронавирус поражает сразу мозг? В сети скандал из-за цен на маски

Новости » Жизнь   

Коронавирус в Украине привел к неоправданному росту цен на защитные маски

Коронавирус в Украине уже привел к карантину и существенно снизил курс гривны. Но вместе с тем, крупные сети аптек, а также многие супермаркеты стали продавать защитные маски от респираторных заболеваний по спекулятивным ценам. На фоне новостей о попытках вывоза из Украины средств индивидуальной защиты сеть возмутило фото из украинского супермаркета, который продает обычные медицинские маски по 1200 гривен за 50 единиц.

Глава Комитета по криминальному праву и процессу в Национальной ассоциации адвокатов Украины Юрий Бауман сам стал свидетелем такого внезапного и неоправданного роста цен. Он побывал в одном из супермаретов Киева и сфотографировал "наглую" цену.

"Сегодня попал в Novus на улице Здолбуновская, 7Г. Ехал к друзьям на день рождения, хотел купить сладости. Увидел интересный стенд и оцепенел. Медицинские маски. Цена 1200 грн. 00 коп. !!!!! За 1 пачку. Друзья попросили перенести пост в публикацию. Чтобы привлечь внимание Антимонопольного комитета Украины. Делаем ставки будет какая-то реакция ребят из Комитета?" – написал он.

Сколько стоят защитные маски в Киеве (фото: facebook.com/yuri.bauman)

В комментариях пользователи соцсети не сдерживали возмущения, называя цены космическими, а один даже подсчитал, что при такой цене упаковки одна маска стоит 24 гривни.

  • Ого ціна! Якийсь космос...
  • Капець...
  • Коронавирус сразу поражает мозг? Просто убийственные цены для своих же соотечественников.
  • 24 грн за штуку. Жесть
  • Коммерсанты х...вы
  • А потім, а чого в нас пандемія, бо літня людина просто не має 1200 грн 00 коп. Пачка масок по ціні пенсії. МВС привіт з їх кримінальною відповідальністю за розповсюдження інфекції.
  • Я розумію, що підприємництво - це діяльність на власний ризик... але це вже не підприємництво, а знущання з людей!
  • Нажаль, це не лише в Новусі. В аптеках, де є маски, їх продають поштучно по 20 грн, тобто на 4 грн дешевше, ніж ці. І це не лише з масками((( На початку лютого я купувала інфрачервоний термометр - 355 грн, зараз він же коштує 8000 грн. (вісім тисяч)! Такі у нас люди (((

Скриншоты (facebook.com/yuri.bauman)

Другие вспомнили обещания президента Зеленского "поговорить" с руководителями аптечных сетей о доступности цен на маски, а также сообщили, что в регионах масок нет и по завышенной цене: "Вчора наш президент, сказав, що поговорив з керівниками аптек і ціни будуть доступні для громадян. Цікаво, яка б була ціна, якщо б він не поговорив".

Напомним, что ранее в Херсоне блокировали контрабанду респираторов на более чем миллион гривен.

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