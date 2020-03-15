Коронавирус поражает сразу мозг? В сети скандал из-за цен на маски

Коронавирус в Украине привел к неоправданному росту цен на защитные маски
Коронавирус в Украине уже привел к карантину и существенно снизил курс гривны. Но вместе с тем, крупные сети аптек, а также многие супермаркеты стали продавать защитные маски от респираторных заболеваний по спекулятивным ценам. На фоне новостей о попытках вывоза из Украины средств индивидуальной защиты сеть возмутило фото из украинского супермаркета, который продает обычные медицинские маски по 1200 гривен за 50 единиц.
Глава Комитета по криминальному праву и процессу в Национальной ассоциации адвокатов Украины Юрий Бауман сам стал свидетелем такого внезапного и неоправданного роста цен. Он побывал в одном из супермаретов Киева и сфотографировал "наглую" цену.
"Сегодня попал в Novus на улице Здолбуновская, 7Г. Ехал к друзьям на день рождения, хотел купить сладости. Увидел интересный стенд и оцепенел. Медицинские маски. Цена 1200 грн. 00 коп. !!!!! За 1 пачку. Друзья попросили перенести пост в публикацию. Чтобы привлечь внимание Антимонопольного комитета Украины. Делаем ставки будет какая-то реакция ребят из Комитета?" – написал он.
Сколько стоят защитные маски в Киеве (фото: facebook.com/yuri.bauman)
В комментариях пользователи соцсети не сдерживали возмущения, называя цены космическими, а один даже подсчитал, что при такой цене упаковки одна маска стоит 24 гривни.
Скриншоты (facebook.com/yuri.bauman)
Другие вспомнили обещания президента Зеленского "поговорить" с руководителями аптечных сетей о доступности цен на маски, а также сообщили, что в регионах масок нет и по завышенной цене: "Вчора наш президент, сказав, що поговорив з керівниками аптек і ціни будуть доступні для громадян. Цікаво, яка б була ціна, якщо б він не поговорив".
Напомним, что ранее в Херсоне блокировали контрабанду респираторов на более чем миллион гривен.