Коронавирус не помеха: как турецкие отели заманивают украинцев

Отдых в Турции является одним из самых популярных среди украинцев. Для наших туристов Европейские страны закрыты из-за карантина, а вот Турция готова принять отдыхающих из Украины.

При этом для большинства путешествий нужно делать тест на COVID-19, но для въезда в Турцию сдавать ПЦР-тесты не нужно, как и проходить самоизоляцию. Но это не значит, что можно ехать больным. В турецком аэропорту у вас проверят температуру. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші" на телеканале 1+1.

Для безопасности в турецких отелях подушки и полотенца упакованы в полиэтилен. Кроме того, много где установлены санитайзеры, не только в отелях, но и на экскурсиях, ресторанах и рынках.

Что касается еду, то здесь тоже позаботились о безопасности отдыхающих. Теперь нет никакого самообслуживания и шведского стола. Еду вы выбираете сами, но ее приносят к столику официанты. Посуда и столовые приборы также упакована в полиэтилен.

Отдых в Турции (видео: YouTube)

Стоит отметить, что на улицах Турции действует масочный режим. Конечно, когда вы едите или фотографируетесь маску можно снять, но тем, кто ее не носит постоянно, грозит штраф в размере около 100 долларов.

По словам зампредседателя комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины Владимира Царука, отношения к туристам лояльное, поэтому он еще не слышал ни разу чтобы кого-то из отдыхающих оштрафовали.

Не все отели в Турции открылись для туристов, поскольку им невыгодно. К тому же для работы теперь надо иметь сертификат безопасного туризма, который подтверждает, что отель может обеспечить социальную дистанцию и дезинфекцию для туристов.

Поэтому, в открытых отелях вынуждены были немного поднять цены. Из-за коронавируса они работают не на полную, и заполнены только на половину.

Напомним, во Львове руководитель молодежного лагеря совратил и изнасиловал 11 девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

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