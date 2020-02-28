Коронавирус подбирается к границам Украины: как готовятся отбить атаку эпидемии

Коронавирус из Китая Covid-2019 уже приблизился к границам Украины. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 28 февраля в Беларуси и еще два новых случая в Румынии. Пока эвакуированные украинцы проходят обсервацию в санатории в Новых Санжарах, власти страны готовятся отразить атаку эпидемии всеми доступными способами.

Больницы, транспорт и бригады медиков

Секретарь РНБО Алексей Данилов сообщил, что на данный момент подготовлено 12500 коек для зараженных в различных больницах Украины. В Киеве семь больниц уже готовы принять пациентов с подозрением на коронавирус – три для взрослых, три для детей и одна специальная база для беременных. Базы обустроили в медицинских центрах и там работает персонал, который специально подготовлен к работе в условиях различных эпидемий. В инфекционных отделениях подготовили 78 боксов и аппараты для искусственной вентиляции легких. Также все больницы оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

В Киеве подготовили две бригады скорой помощи на случай перевозки пациентов с подозрением на коронавирус.

Также был подготовлен санитарный вертолет для транспортировки больных, который сможет перевезти за один раз 4-6 пациентов. Он оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете. Экипаж самолета – также полностью подготовлен и имеет опыт работы во время эпидемий, так как они были в зоне распространения Эболы и занимались транспортировкой больных.

Контроль на границах

В пресс-службе Укразлизныци рассказали, что на 19 вокзалах Украины уже обустроили медпункты с необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами для пациентов с подозрением на коронавирус. Весь персонал подготовлен и прошел необходимое обучение. Также закуплено 10 тысяч респираторов, 25 тысяч перчаток и более тысячи защитных очков. В списке необходимых вещей также указаны антисептики для рук, дезинфицирующие средства и защитные халаты.

На украинских границах усилили меры предосторожности. Как сообщают пограничники, проверяют не только на контрольных пунктах въезда-выезда, но также в морских и авиационных пунктах пропуска. Всех путешественников опрашивают и меряют температуру. Если у кого-то будут обнаружены признаки заболевания, их будут выводить из общего потока и передавать медикам.

"Особое внимание мы обращаем на граждан КНР и стран, где зафиксированы международной организацией здравоохранения случаи заболевания коронавирусом", - отметили в погранслужбе.

Особое внимание уделяется тем, кто пересекает границу с Украиной в пунктах пропуска на западе страны.

"Мы ни в коем случае не можем ограничить въезд на границе, но должны принять все меры для защиты от потенциальной угрозы. Сейчас пограничники работают в масках и имеют бесконтактные термометры для измерения температуры граждан, пересекающих границу с Украиной", - сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и добавил, что любой гражданин на границе с ЕС, у которого будет подозрение на заболевание, будет немедленно изолирован. А всех, кто контактировал – отправят в изолятор, где проведут тесты на определение коронавируса.