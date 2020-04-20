Коронавирус в Почаевской Лавре: умер монах, который изгонял дьявола

Коронавирус в Украине был диагностирован у 5710 человек и по состоянию на 20 апреля, от COVID-19 скончался 131 человек. В Тернопольской области скончался еще один монах из Почаевской Лавры с подозрением коронавирус.

Как сообщают местные СМИ, 19 апреля от коронавируса умер 76-летний монах отец Аверкий. По данным "Тернопольской газеты", у монаха был коронавирус, однако официального подтверждения нет. Отца Аверкия характеризуют как чудесного, доброго и скромного человека. Он имел большой авторитет среди братии и никогда ни с кем не конфликтовал. В последнее время монах вел очень уединенный образ жизни и редко появлялся на людях.

Стоит отметить, что по информации от местных изданий, отец Аверкий был известен как изгоняющий дьявола из людей.

"Вчера на 77 году своей земной жизни отошёл ко Господу игумен Аверкий из Почаевской Лавры. Я познакомился с ним в 90-е, когда только начал ходить в церковь, а отец Аверкий был в то время духовником Свято-Введенского женского монастыря в Черновцах. Встречал его в те года в городе, он был в старом залатанном подряснике и в таких же сандалиях. У него было очень легко исповедоваться. Мы очень жалели, когда он уехал из Черновцов в Почаевскую Лавру. Замечательный, скромный, мудрый монах. Упокой Господи его душу", - сообщил на своей странице в Facebook Павел Белобрицкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Почаевской Лавре подозревают вспышку коронавируса, но настоятель отказывается общаться с медиками.