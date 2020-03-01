Коронавирус может передаваться через укусы комаров: врачи сделали официальное заявление

Коронавирус 2020, который вызвал тяжелое эпидемиологическое состояние во всем мире, не способен передаваться через укус комара. Такое заявление сделали представители Всемирной организации здравоохранения. По их данным, респираторный вирус передается, главным образом, воздушно-капельным путем.

Как сообщается, информация о том, что комары могут переносить инфекцию, не была подтверждена. Об этом говорится на сайте ВОЗ.

"Новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019-nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены", - сообщается в заявлении организации.

Стоит также отметить, что ранее ВОЗ рассказала, могут ли домашние животные переносить заболевание.

Напомним, что в Китае резко сократились опасные выбросы в атмосферу. Экологии новый коронавирус идет на пользу.

Также сообщалось, что самый знаменитый музей мира Лувр временно закрыли для посещения из-за коронавируса.