Может ли коронавирус передаться малышу во время беременности: врачи дали ответ

Медики рассказали, есть ли риск инфицирования коронавирусом младенца в утробе матери. Они отмечают, что беременным женщинам нужно очень тщательно беречься во время пандемии, а врачам тщательно следить за состоянием женщин, которые уже заразились.

Ученые провели исследование и проанализировали РНК женской плаценты и выяснили, что эмбриональный орган обладает рецепторами, которые вирусы используют для проникновения в клетки дыхательных путей человека. Об этом говорится в результатах исследования, напечатанных в журнале Frontiers of Cell and Developmental Biology.

Как объясняют медики, это значит, что легкие человека могут быть не просто инфицированными, но и даже локально распространять болезнь. Очень важно, чтобы врачи тщательно соблюдали акушерское наблюдение за беременными женщинами, которые заразились коронавирусом.

Во Франции в июле был зафиксирован случай внутриутробной передачи коронавируса. Беременная женщина обратилась к медикам с жалобами на сильную лихорадку и кашель. У нее подтвердился диагноз COVID-19, и малыш появился на свет с помощью кесарева сечения.

Диагноз у роженицы был подтвержден сразу после родов, а затем через 3 дня и еще через 18 дней. У новорожденного патоген нашли в крови и выделениях. Также врачи обнаружили проявление болезни со стороны нервной системы. В головном мозге ребенка были обнаружены такие же изменения, как и у взрослых при COVID-19.

Кроме того, коронавирус был обнаружен в плаценте матери. Он был выше в амниотической жидкости и крови женщины. Как объяснили врачи, новорожденный заразился COVID-19 именно через плаценту.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали все симптомы COVID-19 у детей и рассказали, на что нужно обращать внимание родителям.