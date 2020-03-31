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Коронавирус может остановить биологическое чудо уже в апреле

STYLERКоронавирус    31.03.2020 - 11:21
Коронавирус может остановить биологическое чудо уже в апреле
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус во всем мире уже стал причиной смерти более 37 тысяч человек

Коронавирус может остановиться уже в апреле. Такое заявление сделали ученые из США. По их мнению, в средине весны может произойти биологическое чудо, которое помешает распространению вируса.

Так, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU из США Анча Баранова говорит, что вероятность быстрого окончания пандемии связана с феноменом, который может произойдет уже в следующем месяце.

Ученая имеет в виду резкое потепление и солнечную погоду, которая будет удерживаться в течение двух недель. Если в этом году такое произойдет, то коронавирус может перестать распространяться так стремительно. Доктор наук считает, что благодаря этому произойдет быстрая стерилизация окружающей среды.

Коронавирус может остановить биологическое чудо уже в апреле

Анча Баранова во время лекции (фото из открытых источников)

Как я уже объясняла, этот вирус "высыхает" на солнце", - говорит профессор.

Она также объяснила, почему с коронавирусом может такое произойти. Дело в том, что COVID-19 окружен (липидной) жировой пленкой.

Эта пленка имеет свойство твердеть при низких температурах, защищая вирус. А уже при +25 пленка размягчается и вирус свою защиту теряет.

Тем временем синоптики не слишком оптимистичны в прогнозах погоды на апрель. Предварительно, месяц будет дождливым, а температура будет около +10+20 градусов. Видимо, для нашей широты, подобного "чуда" стоит ждать в мае - июне.

Ранее мы писали, что украинский врач дала не очень утешительный прогноз по распространению коронавируса в Украине.

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