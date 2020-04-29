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Коронавирус остается в воздухе: вирусологи назвали места скопления COVID-19

STYLERКоронавирус    29.04.2020 - 08:11
Коронавирус остается в воздухе: вирусологи назвали места скопления COVID-19
Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус способен некоторое время быть активным в воздухе без носителя

Коронавирус COVID-19 может задерживаться в воздухе некоторое время. Ученые провели ряд исследований и назвали места, где штамм вируса SARS-CoV-2 способен оставаться активным. Где места, которые нужно избегать - читайте в материале Styler.

Согласно выводам исследователей, частички коронавируса могут задерживаться в воздухе в людных местах, пишет британское издание Metro. Вирусологи из Уханьского университета в Китае проанализировали образцы воздуха из разных частей двух больниц в городе, где началась пандемия.

В выводах ученых говорится, что уровни COVID-19 в воздухе в общественных местах "не обнаруживаются, за исключением двух мест, подверженных скоплению людей, вероятно, из-за зараженных носителей в толпе".

Уровни, обнаруженные в изоляторах и проветриваемых палатах пациентов, были очень низкими, но были повышены в туалетах пациентов, добавили они.

Исследователи также обнаружили, что в тех зонах больницы, где находится медицинский персонал был высокий уровень коронавируса в воздухе до проведения процедур дезинфекции. Было высказано предположение, что вирус попадает в воздух с поверхности средств индивидуальной защиты.

Отметим, что вирус не способен летать по воздуху самостоятельно, но фактор наличия в замкнутом пространстве инфицированных людей повышает вероятность того, что частички вируса могут некоторое время оставаться активными в воздухе.

Ранее мы писали, что ученые дали точный ответ на вопрос, исчезнет ли коронавирус летом, когда этому будет способствовать высокая температура воздуха и изменения параметров влажности.

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