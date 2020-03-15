Коронавирус - особенный: ученые назвали новые симптомы болезни

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может провоцировать тошноту во время воспалительного процесса

Коронавирус, как определили ученые, обладает еще рядом симптомов, не свойственных другим респираторным заболеваниям. Среди новообнаруженных симптомов – усталость, боль в суставах и насморк.

Как сообщается в заявлении Всемирной организации здравоохранения, среди основных симптомов - повышенная температура тела, кашель, одышка и нарушения дыхания. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть пациента.

Недавно ученые также определили редко встречающиеся симптомы при коронавирусе. Среди них – насморк, головная боль, боль в горле, редко понос, боль в суставах. Стоит отметить, что их наличие не обязательно для предварительного установления диагноза. Точный диагноз можно установить только после проведения экспресс-теста.

У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше. При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.

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