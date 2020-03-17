Коронавирус и онкология: что нужно знать пациентам с тяжелыми заболеваниями

Коронавирус начал распространяться по Украине и по состоянию на 16 марта стало известно о семи случаях заражения, два из них – в Киеве. В группе риска находятся не только пожилые люди, но и люди с хроническими заболеваниями, такими как диабет и проблемы с органами дыхания.

Однако есть еще одна категория украинцев, которая находится в группе риска – это люди с онкологическими заболеваниями. О том, какие риски есть для онкобольных и какие у них могут возникнуть осложнения, рассказала врач-онколог Татьяна Скрипец в комментарии для "24 канала".

В группы риска заразиться коронавирусом входят:

Пациенты с онкогематологическими заболеваниями

Пациенты, которые проходят химиотерапию и трансплантацию костного мозга

Пациенты со значительным иммунодефицитом

Кроме того, как отмечает врач-онколог, коронавирус является очень опасным для пациентов с неходжкинской лимфомой, хроническим лимфолейкозом, острым миелолейкозом, острым лимфобластным лейкозом, множественной миеломой. Также в группе риска находятся те, кто находится в процессе терапии любого вида рака, и пациенты после трансплантации костного мозга.

В исследовании китайских ученых, которое было опубликовано в научном журнале The Lancet, указывается, что большой риск заражения существует не только для тех пациентов, которые находятся в состоянии борьбы с онкологией, но также и те, кто успешно прошел лечение, и поборол болезнь. Эти категории более восприимчивы не только к коронавирусу, но и к различным осложнениям после заболевания.

Медики не рекомендуют отменять терапию во время пандемии и немедленно обратиться к своему лечащему врачу, если появятся такие симптомы: лихорадка, сухой кашель, утомляемость и затрудненное дыхание.

Если коронавирус заподозрят у кого-то из членов семьи, то нужно дистанцироваться и запретить родным посещать в онкологическом центре родных с раком.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились новые рекомендации о том, как не заразиться коронавирусом.