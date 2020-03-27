Как коронавирус омолаживает планету: поразительное видео

Коронавирус в мире уже забрал жизни почти 26,5 тысяч человек, и во Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении пандемии, что может привести к смерти миллионов. Не смотря на всю губительную для человека природу, COVID-19 в то же время позитивно влияет на экологию, "омолаживая" нашу планету.

Спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали значительное снижение вредных выбросов в атмосферу и констатировали, что в ряде регионов воздух стал гораздо чище. К примеру, данные исследования показали, что над промышленным Китаем показатели диоксида азота приблизились к норме.

Ученые промониторили ситуацию и объявили, что состояние экологии стало лучше в большинстве стран мира.

Яркими примерами стали европейские страны - где сейчас бушует коронавирус. Так, в итальянской Венеции из-за отсутствия большого количества туристов вода в каналах стала чище, и впервые за 60 лет туда вернулись дельфины. Еще в разных регионах Италии замечают лебедей и уток, возвращающихся к водным путям, где их давно не было.

В столице Франции Париже качество воздуха стало таким же высоким, как 40 лет назад.

"Эксперты говорят, что Земля отдыхает от влияния людей и приходит в норму. Подобное очищение атмосферы наблюдалось во время экономического кризиса 2008 года. Но тогда уменьшение выбросов было более постепенным", - говорится в материале УНИАН.

Также было опубликовано видео с яркими примерами, как "очищается" экология на фоне бушующего смертельного вируса.

Видео: Коронавирус позитивно влияет на экологию и омолаживает планету

Отметим, что в Украине в Чернобыльской зоне отчуждения ранее замечали исчезнувший в дикой природе вид животных - теперь они выбрали для своего обитания Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.