Коронавирус оказался еще опаснее: назван новый путь заражения

Коронавирус оказался еще опасней, чем предполагали раньше. Появились факты, доказывающие новые пути передачи COVID-19. Речь идет о заражении от тела умершего от коронавируса человека.

И хотя экперты из Всемирной организации здравоохранения заверяют, что COVID-19 не передается от умерших, в Таиланде коронавирус выявили у двоих медиков, которые контактировали лишь с телами пациентов, что скончались от коронавируса. Об этом говорится в отчете местных ученых, пишет Fox News.

Это судебно-медицинский эксперт и медсестра. Причем медик позже умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Это произошло в одной из больниц Таиланда, где лечили пациентов с коронавирусом.

В отчете экспертов сказано, что заражение медперсонала от тел покойных произошло еще 20 марта. Тогда внутри страны еще не было случаев инфицирования, все они были завозными.

Эксперты пришли к выводу, что работа с телами умерших от коронавируса может представлять опасность для сотрудников, поэтому теперь судебно-медицинским работникам предписано принимать меры повышенной защиты.

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