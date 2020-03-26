Коронавирус обнаружен у украинских врачей: диагнозы подтверждены

Коронавирус в Украине инфицировал уже более 140 человек, из них пять - умерло. Среди заболевших COVID-19 есть также украинские медики. У четырех врачей из Тернопольской области подтвердили диагноз. Об этом сообщает в Facebook Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом. Читайте в материале Styler, в каких именно больницах трудились медицинские работники.

Двое - семейные врачи с Монастыриского района;

Один врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастыриского района;

Один - врач Монастыриской больницы - житель Золотого Потока Бучацкого района.

Кстати, 23 марта инфицированы COVID-19 две медсестры из Ивано-Франковской области. Они контактировали с 56-летней женщиной, которая умерла 19 марта. В Минздраве рассказали, что умершая пациентка долго занималась самолечением, а когда стало совсем плохо, обратилась за помощью к медикам. Положительный результат теста на COVID-19 лабораторно подтвердили лишь после смерти.

По состоянию на 26 марта в Украине сообщили о 145 случаях коронавирусной болезни COVID-19. По данным Центра общественного здоровья, в Тернопольской обл. - 8 заражений, из которых 4 за последние сутки и 1 летальный.

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