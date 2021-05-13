Коронавирус никуда не исчез: врач рассказала о возможной новой волне COVID-19

"По поводу новой волны, в Украине очень сложно что-то прогнозировать. В принципе, "индийский" штамм вируса вполне может появиться и в нашей стране, так как границы у нас не то, чтобы открытые, но попасть в Украину можно. И самоизоляция наша, в частности, не очень эффективно работает, поэтому, мне кажется, что "индийский" штамм вполне возможно может попасть к нам", - рассказала медик.

Эпидемиолог совсем не исключает, что новая волна коронавируса снова захлестнет Украину.

"Будет это так, или нет, это другой вопрос. Но если будет, то, конечно же, с нашими карантинными мероприятиями, с нашими мерами инфекционного контроля, существует большая вероятность того, что еще одна такая волна возможна", - отметила она.

Сояк считает, что вспышку предотвратить можно, если ограничить въезд в страну граждан из Индии.

"Но опять же — это не утверждение. это может быть какая-то совокупность факторов, которая или приведет к новой волне, либо не приведет. Все таки Индия далеко, у нас с ней не такое активное сообщение. И если хорошо ограничить въезд граждан, которые были в Индии, из Индии, возможно, мы предупредим эту вспышку", - резюмировала медик.