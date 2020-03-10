Коронавирус наступает: из-за эпидемии отменили крупнейший музыкальный фестиваль

Коронавирус COVID-2019 стал причиной отмены множества культурных мероприятий, выставок и спортивных соревнований во многих странах Европы. По данным на 10 марта, коронавирус зарегистрирован в более, чем в 90 стран мира. Общее количество зараженных – 114 744 человек, более 4 тысяч человек скончались, почти 64 тысячи пациентов выздоровели.

Самая тяжелая ситуация сейчас в Китае – там более 80 тысяч зараженных, более трех тысяч человек погибли. В Италии – около 9 тысяч зараженных, 463 человека погибли, в Иране – более 8 тысяч зараженных, 291 человек погиб. В США по состоянию на 10 марта, зарегистрировано 525 заразившихся, 24 человека скончались.

В Калифорнии сообщили об отмене крупнейшего международного фестиваля музыки и искусств Coachella (Коачелла). Основная причина, как сообщает издание The Sun, это эпидемия коронавируса.

Фестиваль проходит ежегодно весной в округе Риверсайд с 1999 года. В 2020 году он должен был состояться с 10 по 19 апреля. Организаторы фестиваля сообщили, что предварительная дата переноса мероприятия – на октябрь 2020 года.

В этом году на Coachella должны были выступить такие мировые звезды как Лана дель Рей, Трэвис Скотт, Rage Against the Machine, Fatboy Slim, Фрэнк Оушен, а также российская группа "Ленинград" с Сергеем Шнуровым.