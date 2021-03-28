Коронавирус нанес мощный удар по Украине: когда закончится третья волна

Врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, почему вспышка коронавируса в Украине произошла именно сейчас.

"На этот вопрос мы на 100% пока ответить не можем, но вероятность того, что все-таки к нам попал новый штамм коронавируса из Великобритании и это официально подтверждено. То есть он скорее передается, поэтому произошла вспышка, которую мы не ожидали, что она будет настолько мощной", - рассказывает медик.

По мнению специалиста, вспышка, возникшая на фоне потенциального распространения британской версии инфекции, продлится до месяца.

"На этот раз, если честно, сказать какие-то прогнозы трудно. Учитывая, что коронавирус набирает обороты очень быстро и не падает, то в этой ситуации мы можем рассчитывать, что это все будет продолжаться до месяца", - добавил он.

При этом снижение заболеваемости не говорит о том, что вирус исчезнет полностью. Доктор также утверждает, что через два года коронавирус точно исчезнет.

"Вирус исчезнет ориентировочно где-то летом 2022 года. Опять же, те люди, которые уже болели, они второй раз практически не болеют, они не составляют такой статистики. Но если мы сейчас представляем, что у нас 4000 госпитализаций - это минимум 50-60 тысяч тех, кто инфицировался в день, и такими темпами мы в принципе за 2 года с этим справимся, это гарантировано", - добавил эксперт.