Коронавирус нанес мощный удар по Украине: когда закончится третья волна

В Украине наблюдается третья волна коронавирусной болезни. 25 марта была зафиксирована рекордная заболеваемость, вирус нашли методом ПЦР-тестирования у 18 тысяч человек. "Британский штамм" коронавируса распространяется очень быстро, а его инкубационный период – стал короче. По мнению врача Тарас Жиравецкого, именно этот вариант вируса вызвал такую вспышку. Медик также рассказал, когда заболеваемость пойдет на спад.

Врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, почему вспышка коронавируса в Украине произошла именно сейчас.

"На этот вопрос мы на 100% пока ответить не можем, но вероятность того, что все-таки к нам попал новый штамм коронавируса из Великобритании и это официально подтверждено. То есть он скорее передается, поэтому произошла вспышка, которую мы не ожидали, что она будет настолько мощной", - рассказывает медик.

По мнению специалиста, вспышка, возникшая на фоне потенциального распространения британской версии инфекции, продлится до месяца.

"На этот раз, если честно, сказать какие-то прогнозы трудно. Учитывая, что коронавирус набирает обороты очень быстро и не падает, то в этой ситуации мы можем рассчитывать, что это все будет продолжаться до месяца", - добавил он.

При этом снижение заболеваемости не говорит о том, что вирус исчезнет полностью. Доктор также утверждает, что через два года коронавирус точно исчезнет.

"Вирус исчезнет ориентировочно где-то летом 2022 года. Опять же, те люди, которые уже болели, они второй раз практически не болеют, они не составляют такой статистики. Но если мы сейчас представляем, что у нас 4000 госпитализаций - это минимум 50-60 тысяч тех, кто инфицировался в день, и такими темпами мы в принципе за 2 года с этим справимся, это гарантировано", - добавил эксперт.