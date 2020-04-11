Коронавирус намного опаснее сезонного гриппа: медики дали объяснение

Коронавирус продолжает заражать жителей Украины, а также бушует в других странах. Медики объясняют, что COVID-19 намного опаснее сезонного гриппа и уровень летальных исходов от него намного выше.

По данным статистики, смертность от коронавируса на данный момент уже составляет 4,5%, в то время, как летальность от гриппа всего 0,01%. Гриппом ежегодно успевает переболеть от 5 до 10% населения Земли, то есть 500 миллионов человек. Однако современная медицина имеет инструментарии для того, чтобы сдерживать пандемии гриппа, есть вакцины и лекарства, которые успешно борются с этим заболеванием.

"Если говорить о жизни и здоровье заболевшего человека и его близких, то, безусловно, принципиально опасным является новый коронавирус, чем вирус гриппа", - утверждают медики.

Одна из главных опасностей COVID-19, по мнению врачей, это то, что инфицированные могут в течение месяца после выздоровления заражать окружающих и даже не подозревать об этом. Это не повторное заражение, а вирусовыделение.

Вирус гриппа и COVID-19 действительно имеют подобную клиническую картину, и оба вызывают респираторное заболевание. Они одинаково передаются при контакте, каплях и фомитах. Однако инкубационный период гриппа составляет от 3 до 7 дней, а при коронавирусе все намного сложнее. Инкубационный период COVID-19 составляет от 3 до 20 дней и инфицированный может быть опасным для окружающих весь этот период.

Один человек с гриппом успевает заразить намного меньше людей, чем инфицированный коронавирусом.

Еще одно отличие – течение болезни. При гриппе пневмония развивается только в том случае, если организм очень ослаблен, у пациента есть сопутствующие заболевания легких или он слишком долго тянул с визитом к врачу. И, как правило, осложнением после гриппа развивается бактериальная пневмония, которая успешно лечится антибиотиками.

При коронавирусе развивается вирусная пневмония, которая даже по симптомам проявляется не сразу, а обнаруживается только при дополнительном обследовании. И такая пневмония очень плохо поддается лечению медикаментами, что приводит к дыхательной недостаточности.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые сделали новое заявление о распространении коронавируса в организме человека.