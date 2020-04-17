Коронавирус нам не страшен: продавцы продолжают нарушать масочный режим (фото)

Украинские продавцы игнорируют правила безопасности в разгар COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Продавцы в украинских магазинах ходят без масок в разгар эпидемии коронавируса

Продавцы в магазинах и популярных супермаркетах продолжают нарушать масочный режим в разгар пандемии коронавируса в Украине и мире. И это несмотря на то, что за нарушение карантинных мер предусмотрены большие штрафы.

Кроме того, СМИ уже не раз писали о недобросовестных работниках маркетов, которые чихать хотели на законы и распоряжения властей.

Как видно на снимках, которые появились в Telegram-канале "Черный Список", сотрудники магазинов в Днепре и Одессе позволяют себе ходить по торговому залу без масок и перчаток.

"Тест на ношение масок и дистанцию между покупателями с треском провален. Супермаркет на Рабочей", - говорится в подписи к фото из днепровского супермаркета популярной сети.

Продавцы в магазине Днепра нарушают масочный режим в разгар эпидемии коронавируса (фото: Черный Список)

При общении с посетителями продавцы также не очень сильно переживают за свое здоровье и здоровье клиентов.

"Помимо отвратительного обслуживания и постоянных обсчетов, в магазине на пересечении улиц Столбовая и Новикова игнорируют правила карантина, работают без перчаток и масок, не говоря уже о средствах дезинфекции. В ночное время постоянные сборища нетрезвых компаний, которые также не соблюдают дистанцию и не имеют элементарных средств защиты", - рассказали посетители одного из одесских магазинов.

Продавцам в магазинах Одессы коронавирус не страшен (фото: Черный Список)

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