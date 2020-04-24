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Коронавирус снова мутирует: ученые назвали самые уязвимые клетки в организме человека

STYLERКоронавирус    24.04.2020 - 12:43
Коронавирус снова мутирует: ученые назвали самые уязвимые клетки в организме человека
Коронавирус снова мутирует (Коллаж РБК-Украина)

Ученые сообщили о новых мутациях COVID-19 и назвали клетки, которые более всего уязвимы

Коронавирус в Украине был диагностирован в 7647 пациентов. По состоянию на 24 апреля, от COVID-19 выздоровело более 600 человек, 193 украинца погибли.

Ученые всего мира продолжают изучать особенности новой коронавирусной болезни, и как она воздействует на организм человека. Как выяснила команда медиков из Бостонской больницы, часть клеток в легких, носовых пазухах и кишечнике является особенно уязвимыми для COVID-19.

Как сообщается в статье, опубликованной на Daily Mail, ученые объяснили, что самой благоприятной средой для развития коронавируса являются так называемые кубковые секреторные клетки в носовых проходах. Там продуцируется слизь, в которой содержится оба белка, которые необходимы COVID-19 для заражения организма.

В легких человека ученые обнаружили клетки, которые называются пневмоциты типа II. Они выстилают и поддерживают мешки легких и одновременно с этим – наиболее уязвимы для коронавируса.

Также подвержены сильному воздействию COVID-19 и абсорбирующие энтероциты в кишечнике человека. Эти клетки отвечают за абсорбцию некоторых питательных веществ.

Ученые отмечают, что коронавирус приобрел новые формы и теперь может влиять на интерфероны, которые вырабатывает организм человека в ответ на вирус.

Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус может сильно поражать еще один орган в организме человека.

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