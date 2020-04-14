Коронавирус мутирует: уже есть несколько разновидностей

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 3 372 человек. При этом во всем мире насчитывается более 1,9 миллионов инфицированных. По словам ученых, COVID-19 мутирует и имеет несколько разновидностей.

В мире распространяется три штамма вируса COVID-19: штамм А, В и С. Ученые выяснили, что первое заражение от летучих мышей произошло в период с 13 сентября по 7 декабря 2019 года.

К коронавирусу летучих мышей самым близким оказался штамм А, но он был не самым распространенным в Ухане, там доминировал штамм B, который позже распространился по всей юго-восточной Азии, а потом попал в Италию. Об этом сообщается в эфире НТН.

Но потом штамм А обнаружили у многих инфицированных в Испании, Австралии и США. Штамм С стал результатом мутации штамма B, который из Сингапура также попал в Европу. Кроме того, его выявили в Гонконге и Южной Корее.

Некоторые исследователи ранее считали, что штамм В был первинным типом, но это не так - это был тип А, которого в Ухане было намного меньше, но эпидемию спровоцировал штамм B.

В США 2/3 образцов принадлежали вирусу типу А, но это было у пациентов в западной части страны. Исследования проводились еще до того, как эпицентром вируса стал Нью-Йорк.

В Британии, Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах доминирует штамм В.

Ученые предполагают, что штамм С не мутирует в штамм D. При этом штамм С обнаружили за пределами Китая. Ученые заявили, что коронавирус постоянно мутирует, чтобы преодолеть стойкость иммунной системы человека.

Поэтому если человек заболел одним штаммом, то в будущем он может заболеть и другим, поскольку для иммунной системы это будет новый вирус, и она не будет знать, как с ним бороться. При этом симптомы у всех видов коронавируса одинаковые.

Напомним, что ученые заявили о том, что коронавирус может протекать без симптомов.