Коронавирус мутировал и стал еще смертоноснее

Коронавирус COVID-19 мутировал и стал еще опаснее и смертоноснее. Ученые говорят, что со времени обнаружения вируса SARS-CoV-2 появилось минимум 30 разных штаммов. Такое свойство коронавируса значительно усложняет борьбу с ним. Об этом пишет Daily Mail.

Британское издание ссылается на доклады ученых Чжэцзянского университета, в которых говорится, что обнаруженные в Ухане в конце 2019 - начале 2020-го штаммы - одни из наиболее опасных. Именно они и распространились в большинстве стран Европы. А вот в США попали в основном более "слабые" версии вируса.

Ученые уже нашли доказательства тому, что мутация может повлиять на тяжесть протекания болезни и вероятность возникновения осложнений.

В процессе исследования был сделан вывод, что более агрессивные штаммы вызвали всплеск пандемии в самых пострадавших странах, таких как Италия, Испания, а также Нью-Йорк - эпицентр коронавируса в США. А вот на остальной части США, как и в многих других странах распространились менее опасные штаммы.

К слову, недавно врачи пришли к выводу, что коронавирус может вызывать необратимые последствия для организма человека. При этом COVID-19 поражает не только легкие, но и другие жизненноважные органы человека.

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