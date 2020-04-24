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Коронавирус можно определить по телефону: назван простой способ

STYLERКоронавирус    24.04.2020 - 10:05
Коронавирус можно определить по телефону: назван простой способ
Как определить коронавирус по телефону (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус можно определить, детально расспросив человека о его самочувствии

Коронавирус COVID-19 можно определить при телефонном разговоре. Семейный врач из Лондона, уроженка Украины, Лариса Смондуляк рассказала, какая ситуация с коронавирусом в Великобритании, и как врачи работают с пациентами, часто определяя болезнь дистанционно.

Отметим, что в Британии очень сложная ситуация с пандемией - около 140 тысяч заболевших, уровень смертности очень высокий - более 18 тысяч летальных случаев (12% от числа инфицированных).

В стране действует давно налаженная система семейных врачей, которые после консультации направляют пациентов к нужным специалистам. И один из методов, который также используют во время пандемии, является дистанционное консультирование (remote consulting), то есть по телефону.

Журналисты "Вікна-новини" спросили врача, как определить коронавирус по телефону. Лариса рассказала, что медики задают человеку специальные вопросы при разговоре.

"Я вам приведу пример: "Что вы сегодня не можете делать, что вчера могли сделать", к примеру себя переодеть, перейти к одной комнате к следующей", - рассказала врач о способах удаленной диагностики.

Врачи рекомендуют тем пациентам с COVID-19, которые остаются дома, не только лежать, но и двигаться. Кроме того, лежать нужно не только на спине, но и на животе.

Как определить коронавирус по телефону (YouTube/Вікна-новини)

Ранее мы писали, что ученые назвали посредника, который заразил первого человека коронавирусом. Оказалось, что это не летучие мыши.

Также ученые недавно дали точный ответ на волнующий многих вопрос, исчезнет ли коронавирус летом, когда изменятся параметры температуры и влажности воздуха.

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