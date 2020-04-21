Коронавирус мог поразить 200 тысяч украинцев. Если бы не карантин

Коронавирус в Украине диагностировали у 6125 пациентов. С начала эпидемии погиб 161 человек. Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, на конец апреля в стране количество инфицированных могло бы достичь 180 тысяч, но введение строгого карантина значительно снизило распространение болезни.

Как отметил Ляшко, карантин в Украине работает и относительно небольшое количество пациентов с COVID-19 появилось только благодаря строгим запретам.

"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер – у нас было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной болезнью. Как бы кто нас не критиковал, как бы кто не считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, которые есть в нашей стране", - сообщил главный санитарный врач в эфире телепрограммы "Завтрак 1+1".

Он добавил, что показатель заболеваемости на 21 апреля – неплохой результат карантинных мер. Однако не все украинцы понимают опасность и из-за массовых нарушений на Пасху, в Украине может произойти новый всплеск – через 5-7 дней.

"Если сравнивать с прошлым годом, когда 7,5 миллиона украинцев приняли участие в богослужениях, то в принципе придерживались карантина, но 130 тысяч все равно были в церквях, и эти 130 тысяч, если они были в закрытом, тесном помещении и заразились – это большое количество, которое может дать нам значительный всплеск заболеваемости коронавирусной болезнью в дальнейшем. В среднем мы увидим это через 5-7 дней после Пасхальных праздников", - спрогнозировал Ляшко.

Кроме того, он отметил, что статистика заболеваемости среди священников и монахов, инфицированных в закрытых помещениях, дает предположение, что всплеск будет.

"То, что показывает нам статистика, сколько мы увидели священников, монахов, инфицированных в закрытых помещениях - это 100% даст всплеск. Главный вопрос: какой это всплеск будет? И как мы должны к этому готовиться", - резюмировал врач.

Виктор Ляшко назвал возможное количество инфицированных коронавирусом в Украине, если бы не карантин

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве сообщили, когда и как в Украине начнут ослаблять карантин.