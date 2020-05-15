Коронавирус массово поражает медиков: в двух больницах Украины сильные вспышки

Коронавирус в Украине (Фото: УНИАН)

В больницах Львова и Харькова зафиксировали массовые вспышки COVID-19 среди медиков

Коронавирус в Украине продолжает свое наступление и количество инфицированных на утро 15 мая составило 17 330 человек. За последние сутки количество больных увеличилось на 483 пациента. Среди заболевших очень много медработников.

Две сильные вспышки были зафиксированы в больницах Львова и Харькова. Там на карантин вынуждены были закрыть отделения, так как больше половины медиков заразились COVID-19.

Как рассказали в ТСН.Ранок, в Харькове закрыли одну из больниц, так как 13 медиков заразились коронавирусом от двух пациентов, которых привезли из инфекционной больницы. Больных вынуждены были перевести, так как в инфекционной больнице закончились запасы кислорода для вентиляции легких.

К сожалению, один из пациентов скончался, а второго планируют перевезти обратно в инфекционную больницу, так как отделение отправили на карантин и там будут проводить дезинфекцию. Новых пациентов в ближайшее время больница принимать не будет.

Вторая массовая вспышка среди медиков произошла во Львове. В больнице скорой помощи COVID-19 был диагностирован у 56 медицинских работников. Стоит отметить, что эта больница не специализирована для приема больных с коронавирусом, но туда доставляют всех, кому необходима срочная медицинская помощь. Тесты на COVID-19 там проводят после оказания неотложной помощи.

"Мы сейчас единственная ургентная больница, которая работает круглосуточно. В день у нас прибывает по 600-650 пациентов, из них 100-120 нуждаются в срочной госпитализации", - рассказал руководитель Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

Напомним, ранее мы писали о том, что вирусологи рассказали, в какой период больные с COVID-19 больше всего заразны.

Автор: Маруся Счастливая